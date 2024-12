Kolejne doniesienia o 2. sezonie Spod powierzchni. Znamy datę premiery.

Fot. Apple TV+

Opowieść o Sophie, która po próbie samobójczej dostaje nagłej amnezji i następnie próbuje ułożyć swoje życie na nowo, dostanie swoją kontynuację w formie drugiego sezonu serialu Spod powierzchni. Produkcja została doceniona za występ Gugu Mbathy-Raw, grającej główną rolę. Pierwszy odcinek zadebiutuje globalnie na Apple TV+ 21 lutego 2025 roku, a kolejne będą ukazywać się w każdy piątek do 11 kwietnia 2025 roku.

Spod powierzchni - fabuła 2. sezonu

Drugi sezon Spod powierzchni podąża za Sophie do Londynu, gdzie próbuje odkryć tajemnice swojej przeszłości. Po urazie, który odebrał jej pamięć, Sophie kieruje się nielicznymi wskazówkami i wykorzystuje skradzione zasoby, aby przeniknąć do elity brytyjskiego społeczeństwa. Dostrzega potencjał na związek z piękną dziedziczką. Jednak wszystko zmienia się, gdy nagle kontaktuje się z nią dziennikarz. Sophie uświadamia sobie, że wspólnie próbowali ujawnić szokujący skandal dotyczący niebezpiecznych ludzi, do których się zbliżyła…

Serial został stworzony przez Veronicę West, która pełni funkcję scenarzystki, producentki wykonawczej i showrunnerki. Producentkami wykonawczymi są także Reese Witherspoon i Lauren Neustadter oraz sama Gugu Mbatha-Raw. Oprócz głównej aktorki na drugi sezon do obsady powracają Oliver Jackson-Cohen i Millie Brady, a dołączają nowe gwiazdy: Phil Dunster, Rupert Graves, Gavin Drea, Tara Fitzgerald, Nina Sosanya, a także Freida Pinto i Joely Richardson.