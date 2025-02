Dlaczego Daniel zmienił karategę w Cobra Kai? Ten easter egg z Powrotu do przyszłości rozpala emocje

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Universal Pictures // Netflix

Reklama

Finałowe odcinki Cobra Kai przyniosły kilka zaskakujących wydarzeń. M.in. śmierć na jachcie ponieśli John Kreese i Terry Silver. Niespodzianką było też to, że podczas ostatniej walki pomiędzy Johnnym Lawrencem (William Zabka) a senseiem Wolfem (Lewis Tan), Daniel LaRusso (Ralph Macchio) założył czarne gi dojo Cobra Kai.

Daniel LaRusso w czarnym kimono Cobra Kai

Przez cały serial Daniel LaRusso kierował się naukami Miyagi-Do, sprzeciwiając się bardziej agresywnemu podejściu Cobra Kai, które reprezentował Johnny. Jednak finał pokazał, że obie postacie zaakceptowały obie metody. Jeden z twórców serialu, Jon Hurwitz, wyjaśnił w rozmowie z Netflixem, dlaczego zmiana garderoby przez Daniela reprezentuje jego rozwój jako postaci.

To było wspólne zwycięstwo Johnny’ego i Daniela: Daniel [w końcu] doszedł do wniosku, że to OK, aby nie być cały czas w Miyagi-Do, że [przekonania] Johnny’ego mają swoją wartość… i Johnny [uznaje], że przekonania Daniela również są wartościowe. Te dwie osoby o bardzo różnych filozofiach życiowych mogą zjednoczyć się i zwyciężyć.

Czy TE postaci jednak przeżyły w Cobra Kai? Twórcy wycięli ważną scenę

fot. Netflix

Easter egg z Powrotu do przyszłości w Cobra Kai

W ostatniej scenie Cobra Kai mogliśmy zobaczyć, jak Daniel próbuje złapać muchę pałeczkami, co jest nawiązaniem do filmu Karate Kid z 1984 roku, gdzie udała mu się ta sztuka ku zaskoczeniu pana Miyagiego (Pat Morita). Jednak chwilę wcześniej możemy usłyszeć rozmowę dwóch mężczyzn przy barze - to twórcy serialu: Josh Heald i Jon Hurwitz.

Panowie rozmawiają o możliwości nakręcenia kolejnej części Powrotu do przyszłości. Hurwitz mówi w tej scenie, że akcja będzie się działa w Hill Valley w 1985 roku i potrzebują tylko Wilsona, Thompsona i Zane'a, żeby zacząć prace. Chodzi tu o aktorów: Thomasa F. Wilson (filmowy Biff), Lea Thompson (Lorraine McFly) i Billy'ego Zane'a (Match, kolega Biffa). Z kolei Heald odpowiada mu, że zna Billy'ego, namalował mu obraz do holu i zgodzi się na to. Chce też wziąć Crispina, a Mike'a do wyreżyserowania filmu. Twórca ma na myśli Crispina Glovera (George McFly), a Mike'em prawdopodobnie jest Michael J. Fox, czyli aktor wcielający się w głównego bohatera serii. Na koniec Heald dodaje, że może to być sukces.

Przez tą scenę fani zaczęli się zastanawiać, czy trójka twórców ma w planach nakręcenie produkcji z kultowej franczyzy Powrót do przyszłości, a to jest pewnego rodzaju zapowiedź. Hurwitz skomentował to w wywiadzie dla People:

Po prostu tutaj dobrze się bawiliśmy. Wiemy, że franczyza Powrót do przyszłości jest czymś bardzo pilnie strzeżonym — i to z dobrego powodu. Gdyby kiedykolwiek zdecydowali, że chcą mieć sequel w formie serialu, to bylibyśmy w pełni za.

fot. materiały promocyjne

Heald dodał, że twórcy franczyzy szukają kogoś, kto przedstawi im dobry pomysł, więc niczego nie wyklucza. W innym wywiadzie rozwinął tę myśl:

Wszystko, co przeczytałem i wszystko, co zrozumiałem — choć nie sprawdzałem branży od kilku tygodni — to Bobowie [scenarzysta Powrotu do przyszłości Bob Gale i reżyser Robert Zemeckis] chcą, żeby to powstało. Od lat proszą, żeby ktoś przyszedł i zrewolucjonizował uniwersum Powrotu do przyszłości. A ja mówię, kto byłby lepszy od nas? Ale tak naprawdę to od nich zależy. Ciekawi mnie, czy mają jakieś przemyślenia na ten temat.

Podczas SCAD TVfest Schlossberg potwierdził, że trio rozważa inne franczyzy, aby nadać im swój charakter. Zażartował:

To nie zawsze jest takie proste. Są prawnicy i ludzie od rozwoju kreatywnego zaangażowani w to, którzy wciąż żyją i nie chcą nic z tym robić. Ale my krążymy wokół jak potencjalni źli potentaci, gotowi wziąć cokolwiek.

Hurwitz powiedział podczas premiery finałowych odcinków, że niezależnie od tego, czy to Powrót do przyszłości, czy jakaś inna produkcja z lat 80. lub 90., którą kochali, Cobra Kai była dla nich spełnieniem marzeń. Stworzenie serialu było wszystkim, czego pragnęli. Nie są tylko fanami Karate Kid, ale również wielu innych produkcji z ich dzieciństwa. Schlossberg wymienił choćby Kosmiczny obóz i Żelazny Orzeł. Z kolei Hurwitz dodał:

Pogromcy duchów. Mam na myśli, że jest tak wiele rzeczy, które byłyby świetne.

Cobra Kai - wszystkie sezony są dostępne na Netflix.

Cobra Kai - zdjęcia z 6. sezonu - część 3