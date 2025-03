Pastor i detektyw prowadzą śledztwo w nowym thrillerze Netflixa. Zwiastun filmu Trzy objawienia

Netflix

Reklama

Netflix szykuje się, by oczarować widzów swoim thrillerem psychologicznym Trzy objawienia opartym o webtoon o tym samym tytule. Film reżyseruje ceniony Yeon Sang-ho, znany ze swoich prowokujących do myślenia narracji, co zapowiada angażujące doświadczenie. Współautorem scenariusza jest Choi Kyu-seok, a fabuła skupia się na losach pastora i detektyw splątanych przez prowadzone śledztwo. Oboje są napędzani swoimi przekonaniami i prześladowani przez przeszłość.

To może być kolejny koreański hit Netflixa. Pastor, detektywka i sprawa zaginięcia

Trzy objawienia - zwiastun

Sprawa zaginionej osoby popycha do szukania prawdy pastora, który wierzy, że jego bożą misją jest wymierzenie kary sprawcy, oraz detektywa nawiedzanego przez niepokojące wizje swojej zmarłej siostry. Ryu Jun-yeol wciela się w postać pastora Seong Min-chana, który, kierowany boskim objawieniem, stara się rozwiązać sprawę zaginięcia. Tymczasem Shin Hyun-bin gra detektyw Lee Yeon-hee, której śledztwo komplikuje duch jej zmarłego brata. Ich splecione losy tworzą opowieść stawiającą głębokie pytania o wiarę, moralność i przekonania.

Premiera produkcji 21 marca 2025 roku na Netflixie.