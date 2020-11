TVP Sport pokaże rozgrywki w FIFA 21. Nowy sezon Ekstraklasa Games jeszcze w tym roku

EA

Trzeci sezon rozgrywek w ramach Ekstraklasa Games, największego turnieju esportowego w grze EA Sports FIFA w Polsce, wystartuje w grudniu tego roku, a zmagania będzie można śledzić na antenie TVP Sport. Ujawniono również, że w nadchodzącym sezonie rozgrywki będą opierać się na nowej formule – szczegóły na ten temat mamy poznać w drugiej połowie listopada.

Widzowie mogą także śledzić rywalizację w ramach "FIFA 21 Ekstraklasa 1 vs 1" z udziałem zawodników reprezentujących polskie kluby. W pierwszym meczu zmierzyli się Maciej Rosołek z Legii Warszawa i Jakub Moder z Lecha Poznań, w drugim zawodnik Kolejorza stanie do walki z piłkarzem Rakowa Częstochowa. Ostatni pojedynek będzie zaś starciem pomiędzy graczami Górnika Zabrze i Pogoni Szczecin.

Esport to przyszłość. W dzisiejszym świecie jeśli stoisz w miejscu, to robisz dwa kroki wstecz. Pokazywaliśmy już turnieje, gdzie zawodnicy rywalizowali w CS-a, LoL-a, World of Tanks. Teraz czas na FIFA 21! Ekstraklasa Games to znakomite uzupełnienie jednego z naszych sztandarowych produktów, czyli piłkarskiej Ekstraklasy. Chcemy dotrzeć do pokolenia xd, które w tej chwili jest wykluczone przez wszystkich nadawców. Mimo że TVP Sport jest najlepiej oglądanym kanałem sportowym w Polsce, nie zamierzamy spoczywać na laurach – powiedział Marek Szkolnikowski, dyrektor TVP Sport.