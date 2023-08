Twisted Metal. Znamy datę premiery serialu w Polsce

foto. materiały prasowe

Reklama

O ekranizacji gry Twisted Metal mówiło się już od dawna. Co jakiś czas do internetu przedostawały się zdjęcia z planu w których można było dostrzec aktora Anthony'ego Mackie jako Johna Doe. Serial w lipcu trafił w USA na platformę Peacock i zebrał nawet pozytywne recenzje zarówno od widzów jak i krytyków. Wszyscy są zgodni w kwestii tego, że Twisted Metal to produkcja wiernie oddająca klimat gier. Polscy fani będą musieli na niego jeszcze chwilę zaczekać. W myśl umowy podpisanej przez Sony z HBO Max produkcja ta trafi nad Wisłę 6 września. W dniu premiery abonenci dostaną odrazu dostęp do wszystkich 10 odcinków.

Twisted Metal - zwiastun

Twisted Metal to serial oparty na serii gier pod tym samym tytułem. Główne role grają Anthony Mackie, Stephanie Beatriz, Thomas Haden Church, Will Arnett, Richard Cabral oraz Samoa Joe. Michael Jonathan Smith jest twórcą serialu. Pierwszy sezon liczy 10 odcinków. Każdy ma trwać około pół godziny. Rhett Reese i Paul Wernick są autorami adaptacji. Znamy ich jako scenarzystów filmów o Deadpoolu.

Twisted Metal

Twisted Metal - o czym jest serial

Serial jest oparty na klasycznej serii gier na PlayStation. To komedia akcji o zmotoryzowanym outsiderze, który dostał szansę na lepsze życie pod warunkiem, że uda mu się z powodzeniem dostarczyć tajemniczą przesyłkę, przemierzając postapokaliptyczne pustkowia. Z pomocą zapalonego złodzieja samochodów zmierzy się z dzikimi rabusiami prowadzącymi pojazdy siejące zniszczenie i innymi niebezpieczeństwami na otwartej drodze, w tym z obłąkanym klaunem, który prowadzi ciężarówkę z lodami.