Tyler Rake 2 - rozpoczęto zdjęcia do filmu Netflixa

fot. Netflix

Tyler Rake 2 to kontynuacja ogromnego hitu platformy Netflix z 2020 roku. Za reżyserię sequela odpowiada twórca pierwszej części, Sam Hargrave, dla którego był to debiut za kamerą. Wcześniej był on bowiem koordynatorem kaskaderów choćby w widowisku Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz.

Twórca zamieścił w sieci wideo, w którym poinformował o pierwszym dniu zdjęciowym na planie projektu. Sądząc po otoczeniu widowisko przeniesie się w bardziej zimowy region niż to miało miejsce w pierwszej części. Producentami filmu są Joe i Anthony Russo.

Szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy. Gwiazdą projektu jest Chris Hemsworth. Nie wiadomo, kto dołączył do obsady produkcji. Dla przypomnienia w pierwszej części tytułowy najemnik wyrusza do Indii, aby ocalić porwanego syna szefa przestępczej organizacji. Jednak misja bardzo szybko się komplikuje, gdy okazuje się, że nawet sprzymierzeńcy grają na dwa fronty.