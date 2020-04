Tyler Rake: Ocalenie - Chris Hemsworth w efektownej walce na noże [WIDEO]

Tyler Rake: Ocalenie ma bardzo prostą fabułę. Jest to historia komandosa, który musi dostać się do miasta, by uwolnić porwanego syna barona narkotykowego. Można więc domyślić się, że na drodze bohatera stanie wielu przeciwników.

Chris Hemsworth podzielił się wideo ze sceną walki na noże, obok której jednocześnie widzimy nagranie z treningu choreografii wymyślonej przez samego reżysera, Sama Hargrave'a.

Przypomnijmy, że Sam Hargrave to doświadczony kaskader z grupy 87 Eleven (seria john Wick i wiele innych), który przez lata pracował w MCU jako dubler Chrisa Evansa grającego Kapitana Amerykę. Odpowiada on również za realizację wszystkich scen akcji w Tyler Rake: Ocalenie. Natomiast Joe Russo, współreżyser Avengers: Koniec gry, jest autorem scenariusza.

Tyler Rake: Ocalenie - premiera 26 kwietnia.