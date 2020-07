Ubisoft Forward – zwiastun wydarzenia potwierdza obecność Watch Dogs: Legion i Assassin’s Creed: Valhalla

Ubisoft

Pandemia koronawirusa doprowadziła do odwołania wielu wydarzeń popkulturowych, także tych związanych z branżą gier. Do tego grona zaliczają się między innymi targi E3 2020 w Los Angeles, które również się nie odbyły. Wydawcy zaczęli więc przenosić swoje wydarzenia do sieci. Tą drogą podążył też Ubisoft, który zapowiedział swój własny event, Ubisoft Forward, na 12 lipca. Szczegóły na jego temat trzymane są w tajemnicy, ale pewne wskazówki pojawiły się w nowym zwiastunie.

W materiale wideo widzimy sceny z Watch Dogs: Legion oraz Assassin's Creed: Valhalla. To sugeruje, że możemy liczyć na nowe informacje o tych dwóch tytułach. Prawdopodobnie zobaczymy wreszcie konkretny gameplay z nowej odsłony serii o asasynach, a być może też i datę premiery Legionu. Ta produkcja miała trafić na rynek w marcu tego roku, ale ostatecznie jej debiut przełożono na późniejszy, niesprecyzowany termin.

Plotki wskazują też, że na Ubisoft Forward zobaczymy zapowiedź Far Cry 6. Firma ma też kilka innych projektów, które znajdują się w produkcji – m.in. Beyond Good & Evil 2 czy dawno niewidziane Skull and Bones.