Horizon: Zero Dawn na PC z datą premiery. Zwiastun przedstawia fantastyczną grafikę

SIE

Horizon: Zero Dawn to jedna z najpiękniejszych gier na konsolę PlayStation 4. Deweloperom z Guerilla Games udało się w umiejętny sposób obejść ograniczenia technologiczne i stworzyć dzieło, które zachwyca na niemal każdym kroku. Już tego lata z produkcją tą będą mogli zapoznać się także gracze na PC i jak można było się spodziewać, tytuł ten będzie wyglądać tam jeszcze lepiej niż na sprzęcie Sony.

Gra w wersji PC zaoferuje m.in. wsparcie dla monitorów ultrapanoramicznych, bardziej realistyczne odbicia, dynamiczną roślinność i odblokowaną płynność. Nie zabraknie też rozbudowanych opcji graficznych, które pozwolą na dostosowanie warstwy wizualnej do własnych oczekiwań... i możliwości posiadanego sprzętu.

Horizon: Zero Dawn na PC trafi już 7 sierpnia tego roku. Gra dostępna będzie w wersji Complete Edition, a więc zawierającej też fabularne rozszerzenie The Frozen Wilds. Cena pakietu to 169 zł.

Przypominamy również, że w produkcji znajduje się sequel, Horizon: Forbidden West. Premiera w 2021 roku, wyłącznie na PlayStation 5.