Thunderbolts* z terminem dokrętek. Kiedy zacznie się produkcja serialu o Visionie?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Fot. Materiały prasowe

W ostatnim czasie fani MCU mogą reagować nerwowo na słowo "dokrętki". Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat nie jest w stanie od nich uciec i co jakiś czas aktorzy wracają na plan, żeby znów coś poprawić. Podobny los czeka ekipę stojącą za Thunderbolts*. Daniel Richtman, wiarygodny scooper z kontaktami w branży, twierdzi że w grudniu 2024 roku dojdzie do dodatkowych zdjęć z udziałem obsady. Nie wygląda jednak na to, żeby fani mieli znów powody do zmartwień. Pokazy testowe Thunderbolts* zostały ocenione bardzo pozytywnie, a sam scooper twierdzi, że "Marvel jest całkiem zadowolony" z filmu.

Miał też kilka dodatkowych informacji na temat kolejnych produkcji Kinowego Uniwersum Marvela. Według niego na przyszłą jesień Marvel Studios zaplanowało sobie kręcenie projektu na terenie Wielkiej Brytanii. Nie wiadomo na razie o jaki dokładnie projekt chodzi. Zdradził też, że już prawie zakończono casting do serialu o Visionie i produkcja powinna się rozpocząć w lutym 2025 roku.

