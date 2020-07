Nowy Splinter Cell powstaje. Tak twierdzi aktor wcielający się w Sama Fishera

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Ubisoft

Marka Tom Clancy’s Splinter Cell ma już swoje lata, a od dobrych kilku nie otrzymaliśmy kolejnej części. Plotki na jej temat co jakiś czas jednak pojawiają się w sieci. Teraz pojawiła się kolejna, której źródłem jest Luca Ward, aktor głosowy, który we włoskiej wersji językowej udziela głosu głównemu bohaterowi, Samowi Fisherowi. Mówi on wprost, że kolejna odsłona powstaje.

Ward w jednym z wywiadów mówi, że nowa odsłona miała już dawno zostać zapowiedziana, ale plany Ubisoftu pokrzyżował koronawirus. Na ile wiadomości aktora są wiarygodne? Tego nie wie nikt, a sam wydawca nie kwapi się do wystosowania dementi w sprawie.

Nie można wykluczyć jednak, że Ward mówi prawdę. Warto przypomnieć, że jakiś czas temu w szeregi Ubisoftu powrócił Maxime Beland, który pełnił rolę dyrektora kreatywnego przy kilku odsłonach serii Splinter Cell. I choć niedawno deweloper zrezygnował ze stanowiska z uwagi na oskarżenia o molestowanie, to jego wcześniejszy powrót mógł być związany właśnie z kolejną częścią przygód Sama Fishera.