Ubisoft wypuści Tom Clancy’s XDefiant, darmowego, drużynowego FPS-a

Źródło: Ubisoft

Za powstaniem Tom Clancy’s XDefiant stoi zespół programistyczny Ubisoft San Francisco, który postanowił wtłoczyć nas w ramy sieciowych pojedynków drużynowych. Tym, co wyróżnia produkję na tle konkurencyjnych strzelanek, jest możliwość dołączenia do jednej z grup znanych z poprzednich gier sygnowanych nazwiskiem Toma Clancy’ego. Do wyboru mamy następujące frakcje: Wilki z Ghost Recon: Breakpoint, Eszelon ze Splinter Cell oraz Wyrzutków i Czyścicieli z The Division. W rozgrywce wezmą udział dwa sześcioosobowe składy, a każda z frakcji odda nam do dyspozycji odmienny zestaw umiejętności.

Zgodnie z zapowiedziami twórców nowa produkcja ma przypominać skrzyżowanie „błyskawicznej strzelaniny z punkrockowym pogo”, a największy nacisk położono na to, aby mechanika strzelania sprawiała jak najwięcej satysfakcji. Gracze będą mogli własnoręcznie dobrać taki zestaw broni, który leży im najlepiej, a samo uzbrojenie zmodyfikujemy także w trakcie rozgrywki.

Aby uprzyjemnić nam zabawę twórcy przygotowali szereg najróżniejszych trybów, wśród których każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Tak Tom Clancy’s XDefiant prezentuje się na pierwszym zwiastunie:

Gra będzie dystrybuowana w modelu F2P, pierwsi betatesterzy będą mogli sprawdzić jej potencjał już 5 sierpnia, kiedy Ubisoft udostępni tytuł graczom ze Stanów Zjednoczonych oraz Kanady. Wydawca zapowiada, że jeszcze w tym roku dostęp do bety otrzymają użytkownicy z innych regionów.

Ubisoft nie zdradził jednak oficjalnej daty premiery Tom Clancy's XDefiant. Wiadomo natomiast, że gra pojawi się na konsole PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S oraz komputery stacjonarne.