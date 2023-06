Ultimatum - zwiastun thrillera. Liam Neeson znów w akcji

Fot. Stephan Rabold

Ultimatum to nowy film w reżyserii Nimroda Antala, który ma na koncie takie tytuły jak Kontrolerzy oraz Predators. Liam Neeson gra główną rolę i tym razem jest on na celowniku psychopatycznego terrorysty.

Ultimatum - zwiastun polski

Ultimatum - zwiastun oryginalny

Inne montaż i inne sceny niż w polskim.

Ultimatum - opis fabuły

Mieszkający w Berlinie, amerykański biznesmen Matt Turner (Liam Neeson) odwozi dzieci do szkoły, kiedy odbiera tajemniczy telefon. Głos ze słuchawki informuje go, że w jego samochodzie jest bomba, a brak współpracy czy próba kontaktu z policją grożą natychmiastową eksplozją. Aby uratować siebie i bliskich, Matt będzie musiał wykonać szereg zleceń nieznanego szantażysty. Jeśli odmówi, uzbrojony ładunek wybuchnie, zabijając Matta i niszcząc wszystko dookoła. Zmuszony do ciągłej jazdy, niemogący opuścić pojazdu mężczyzna rozpoczyna bezprecedensową walkę z czasem i desperacki wyścig po to, by ocalić życie.

Ultimatum - premiera w polskich kinach odbędzie się 25 sierpnia 2023 roku.