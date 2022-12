Umbrella Academy - finałowy sezon będzie krótszy. Ile odcinków?

fot. Netflix

W sieci krążyły plotki na temat liczby odcinków 4. sezonu The Umbrella Academy. Steve Blackman, showrunner serialu, zdecydował się na nie zareagować na Twitterze, oficjalnie ujawniając, ile będzie mieć odcinków ten finałowy sezon.

Umbrella Academy - ile odcinków?

Twórca oficjalnie potwierdził plotki, że finałowy sezon będzie mieć zaledwie 6 odcinków. Pierwsze trzy sezony miały ich 10. Nie ujawnił jednak, czy ich czas trwania będzie standardowy, czy jakoś specjalnie wydłużony. Dla porównania ostatnie dwa odcinki 4. sezonu Stranger Things miały czas trwania na poziomie około 90 minut.

https://twitter.com/SteveBlackmanTV/status/1602875967717855237

Na ten moment nie wiadomo, kiedy czwarty sezon zadebiutuje, ale można spekulować, że nastąpi to w 2023 roku. Blackman po zakończeniu prac nad Umbrella Academy pozostaje we współpracy z Netflixem. Produkuje dla nich superprodukcję Horizon Zero Dawn opartą na grze pod tym samym tytułem.