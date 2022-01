Uncharted - Tom Holland o poszukiwaniach reżysera i nowe zdjęcia

sony

Uncharted to filmowa adaptacja gry wideo, w której widzowie będą śledzić losy poszukiwacza skarbów, Nathana Drake'a (Tom Holland), oraz jego mentora, Victora "Sully'ego" Sullivana (Mark Wahlberg). To widowiskowa opowieść o przygodach nieustraszonej dwójki protagonistów. Sprawność, intelekt, spryt i determinacja mogą doprowadzić do odnalezienia mitycznej krainy złota - Eldorado. Oprócz odtwórców ról głównych bohaterów, w obsadzie znajdują się: Antonio Banderas, Tati Gabrielle oraz Sophia Taylor Ali jako Chloe Frazer, która w grach była miłością Nathana.

Reżyserem filmu ostatecznie został Ruben Fleischer, ale zanim wybrano twórcę Venoma do tego projektu, przewijało się sporo nazwisk. Pierwszym wyborem był Shawn Levy, który jednak odstąpił stanowisko Danowi Trachtenbergowi z uwagi na swój napięty harmonogram. Następnie okazało się, że Trachtenberg również rezygnuje z projektu. Ich miejsce zajął Travis Knight. Tutaj też nie udało się rozpocząć pracy nad projektem i ostatecznie studio Sony wybrało Fleischera. Tom Holland w rozmowie z Total Film komentuje poszukiwania nowego reżysera.

Niektórzy z reżyserów mieli pomysły, które nam się nie podobały, które nie pasowały zwyczajnie do postaci i musieliśmy poszukiwać dalej. Inspirowaliśmy się od wszystkich - były bardzo różne odmiany Drake'a i bardzo różne wersje Sully'ego. Niektórzy ludzie woleli tworzyć grę, niektórzy chcieli, aby film był zupełnie inny od oryginału. To był interesujący proces, ale też bardzo stresujący.

Poniżej możecie zobaczyć nowe zdjęcia z filmu udostępnione przez Total Film (cztery pierwsze):

Uncharted - premiera w polskich kinach odbędzie się 11 lutego 2022 roku.