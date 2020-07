Unreal Engine przechwyci mimikę twarzy za pośrednictwem iPhone’a

Źródło: Epic Games

Programiści z Epic Games stworzyli aplikację dla systemu iOS, która wykorzystuje układ TrueDepth oraz technologię ARKit od Apple w procesie transkrypcji fizycznych obiektów na cyfrowe dane. Nowe narzędzie ma ułatwić modelowanie wiarygodnych bohaterów. Live Link Face zeskanuje twarze aktorów i przeniesie je bezpośrednio do silnika Unreal Engine. Tym samym znacząco uprości i usprawni proces facial capture.

Twórcy, którzy zechcą wykorzystać potencjał tego narzędzia, muszą wyposażyć się w smartfony Apple z 2017 roku bądź nowsze, gdyż to wraz z premierą iPhone’a X wprowadzono do użytku układ TrueDepth do pomiaru głębi obiektów w kadrze obiektywu. Co ciekawe zespół Epic Games zaimplementował w swojej aplikacji dokładnie tę samą technologię, której Apple używa do tworzenia Animoji oraz Memoji, animowanych, kreskówkowych postaci wykorzystywanych w komunikatorach amerykańskiej korporacji.

Warto zauważyć, że potencjał TrueDepth już w 2018 roku dostrzegło studio Next Games, które wykorzystało go w procesie produkcji gry The Walking Dead: Our World do wygenerowania mimiki bohaterów. Ale był to jednostkowy przypadek, który nie wywarł zbyt dużego wpływu na branżę gamingową. Wdrożenie tego rozwiązania przez Epic Games do silnika Unreal Engine może mieć o wiele większy wpływ na to, jak w przyszłości będą powstawać nowe tytuły. Dzięki Live Link Face twórcy z całego świata będą mogli tworzyć wierniejsze twarze bohaterów dość niskim kosztem, bez konieczności wynajmowania studia motion capture.

Live Link Face

Na tym jednak nie koniec dobrych informacji dla branży, gdyż programiści pomyśleli o ty, aby wykorzystać to narzędzie na znacznie szerszą skalę. Aplikację można kontrolować zdalnie, dlatego nic nie stoi na przeszkodzie, aby śledzić emocje wielu aktorów przy wykorzystaniu kilku iPhone’ów jednocześnie.

Za kilkanaście miesięcy, kiedy Live Link Face zadomowi się wśród twórców, przekonamy się, czy zespołowi Epic Games uda się rozkręcić kolejną rewolucję w branży gier, czy mamy tu do czynienia wyłącznie z kolejną ciekawostką technologiczną.