Epic Games organizuje Noc filmową Christophera Nolana w grze Fortnite

Źródło: Epic Games

Ekipa Epic Games postanowiła umilić graczom Fortnite’a letni piątkowy wieczór i 26 czerwca zorganizuje pierwszą Noc filmową na Dużym Ekranie na Królewskiej Imprezie. W ramach tego wydarzenia odbędą się limitowane pokazy pełnometrażowych produkcji Christophera Nolana. Gracze będą mogli zobaczyć Incepcję, Batmana – Początek bądź Prestiż. Dostępność poszczególnych filmów uzależniona jest od kraju, z którego do Fortnite'a logują się użytkownicy.

Niestety, choć wydarzenie ma charakter globalny, gracze z Polski jako jedni z nielicznych nie będą mogli wziąć z nim udziału. Przyczyną tego stanu rzeczy są obostrzenia związane z prawami do dystrybucji wspomnianych filmów w naszym kraju.

Firma wydała w tej sprawie oficjalne oświadczenie:

Poruszanie się w gąszczu praw do dystrybucji w różnych krajach i językach to nie lada wyzwanie. Zależało nam na tym, by w pierwszej, próbnej edycji Nocy filmowej wzięło udział jak najwięcej osób. To, który tytuł będziecie mogli obejrzeć, zależy od kraju i niestety nie mogliśmy dotrzeć z pokazami do wszystkich. Wierzymy, że możliwość spotkania się ze znajomymi i rodziną na wspólnym seansie na Królewskiej Imprezie to świetny pomysł i sprawdzamy, co możemy zrobić, by więcej osób z całego świata mogło brać udział w tego typu wydarzeniach w przyszłości.

Pilotażowe seanse odbędą się w piątkowy wieczór, a pokazy powtórkowe zostaną zorganizowane w poniedziałek 29 czerwca. Jeśli wydarzenie spotka się z dużym zainteresowaniem ze strony graczy, istnieje spora szansa, że w kolejnym festiwalu Polacy będą mogli uczestniczyć na podobnych zasadach jak mieszkańcy innych krajów.