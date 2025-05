Rodriguez chciał zrobić Conana jak z obrazów. Netflix nie wykorzystał praw

fot. materiały prasowe

Reklama

Robert Rodriguez (Alita, Sin City) w rozmowie w podcaście Joe Rogana wspominał, że od wielu lat miał gotowy koncept epickiej trylogii o Conanie, opartej na książkach Roberta E. Howarda. Podczas przygotowań do filmu Alita w 2016 roku zainteresował tym samego Jamesa Camerona, który miał go wesprzeć w realizacji widowiska. Prawa do ekranizacji miały ostatnio należeć do Netfliksa, ale — według Rodrigueza — platforma pozwoliła sobie na ich utratę. Zwykle w kontraktach przy zakupie praw autorskich widnieje maksymalny termin, do którego film lub serial musi powstać, a ten najwyraźniej już minął od 2020 roku.

– Netflix to miał. Miałem z nimi spotkanie, podczas którego przedstawiłem swoją wizję, a potem pozwolili sobie na utratę praw.

Projekt Rodrigueza nigdy nie wyszedł poza etap rozmów. Nie doszło do żadnego rozwoju, przygotowań ani preprodukcji.

Conan Barbarzyńca jak z obrazu artysty

Robert Rodriguez chciał stworzyć Conana z użyciem nietypowej formy animacji – tak, aby film wyglądał jak kultowe obrazy, m.in. autorstwa Franka Frazetty. Po raz pierwszy zaczął opracowywać ten pomysł ponad 20 lat temu.

– Chcieliśmy zrobić to podobnie do tego, co zrobiliśmy przy Alicie. Powiedziałem: „Zróbmy Conana, który będzie wyglądał jak z obrazów”. Technologia nie była wtedy na odpowiednim poziomie, więc zamiast tego zrobiłem Sin City.

Wizja Rodrigueza zakładała trzy kinowe filmy. W każdej części Conan miał przechodzić kolejną przemianę, by ostatecznie zostać królem. Reżyser porównał swój koncept do serii o Jamesie Bondzie.

– To prawie było zbudowane jak seria filmów o Jamesie Bondzie. Zaczynamy od niego jako złodzieja, w drugim filmie jest już najemnikiem i korsarzem, a w trzecim staje się królem. Aktor mógłby dojrzewać wraz z rolą – tak jak Daniel Craig, który rozpoczął w Casino Royale, a zakończył w Nie czas umierać. Musisz mieć aktora, który przejdzie całą drogę bohatera.

Skoro – według reżysera – Netflix utracił prawa, na ten moment nie wiadomo, czy i jakie są dalsze plany związane z adaptacją przygód Conana Barbarzyńcy.