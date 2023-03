Upadek królestwa 5 online - Netflix ujawnia datę. Kiedy premiera sezonu?

fot. materiały prasowe

Upadek królestwa to świetny serial kostiumowy, którego 5. sezon był ostatnim. Ponad rok po premierze światowej trafi on do Netflixa, który jest jego producentem. Pierwsza prawa do licencji w naszym kraju miała inna platforma i stąd to opóźnienie. Kiedy Upadek królestwa 5 online? Oficjalnie ogłoszono, że premiera 1 kwietnia 2023 roku.

Upadek królestwa 5 - zwiastun

Serial nadal jest oparty na książkach Bernarda Cornwella. Tym razem Uhtred będzie mierzyć się bezpośrednio ze swoją miłością z przeszłości, gdyż zwiastun sugeruje, że to właśnie Brida stoi na czele armii wikingów siejących popłoch, grozę i zniszczenie. Wygląda też na to, że w końcu Uhtred ruszy w bój o swoje rodzinne włości.

Upadek królestwa - 5. sezon

Siedmiu królów musi umrzeć - szczegóły

Film Siedmiu królów musi umrzeć to kontynuacja serialu i wielki finał tej historii Uhtreda i spółki. Premiera 14 kwietnia w Netflixie.

Po śmierci króla Edwarda rozpoczyna się walka o koronę. Rywalizujący dziedzice oraz najeźdźcy chcą zdobyć tę władzę. Kiedy nowy sojusz prosi Uhtreda o pomoc, musi on dokonać wyboru pomiędzy tymi, na których mu zależy, a marzeniem o stworzeniu zjednoczonej Anglii.