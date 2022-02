Upadek królestwa - zwiastun i ognisty plakat. Tak efekciarsko prezentuje się 5. sezon!

fot. materiały prasowe

Ruszyła promocja 5. sezonu serialu Upadek królestwa, który jest zarazem ostatnią serią. Nie jest to koniec historii, bo już zapowiedziano realizację filmu w platformie Netflix, który będzie ją kontynuować. Data premiery światowej została ustalona na 9 marca 2022 roku w Netflixie w krajach, w których platforma ma prawa do serialu. Nie jest to niestety Polska, bo tutaj pierwsze prawo do emisji ma wciąż CANAL+. Jednakże na obecną chwilę nie wiadomo, kiedy premiera 5. sezonu w polskim CANAL+ Online. 4. sezon pojawił się w polskim Netflixie ponad rok po premierze światowej.

Upadek królestwa - zwiastun 5. sezonu

Serial nadal jest oparty na książkach Bernarda Cornwella. Tym razem Uhtred będzie mierzyć się bezpośrednio ze swoją miłością z przeszłości, gdyż zwiastun sugeruje, że to właśnie Brida stoi na czele armii wikingów siejących popłoch, grozę i zniszczenie. Wygląda też na to, że w końcu Uhtred ruszy w bój o swoje rodzinne włości.

Zobaczcie też ognisty plakat i zdjęcia, które zapowiadają że serialowa część historii zakończy się z przytupem.

