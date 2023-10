Najsmutniejsze śmierci w filmach dla dzieci i nastolatków. Odejście tych postaci złamało nam serce

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

Filmy familijne, fantasy czy przygodowe to zdecydowani faworyci najmłodszej publiki. Dzieci oraz młodzież kochają zagłębiać się w nieznane wątki fabularne. Otwierają się przy tym na ogromne emocje. Dzieje się tak nie tylko z racji przeżywania fantastycznych przygód czy odkrywania nieznanych, ale istotnych prawd życiowych. Swoją cegiełkę dokładają do tego dramatyczne i tragiczne rozwiązania scenarzystów. Doskonale pamiętamy, jakie poruszenie wywoływała śmierć Mufasy w Królu Lwie lub morderstwo mamy Bambiego, którego dopuścili się okrutni kłusownicy. Na samą myśl może zakręcić się łezka w oku.

I to właśnie te chwile niezwykle poruszają dopiero co odkrywającą świat widownię. Dzieci i młodzież są najmocniej podatni na wzruszenie w momentach uśmiercenia bohatera. A produkcje animowane, przygodowe i familijne słyną ze wtrącania tak dramatycznych momentów do wesołej fabuły animacji czy filmu. W ten sposób otrzymaliśmy masę tragicznych wątków z bajkowych historii, w których twórcy skazali bohaterów na odejście. Takie fragmenty, choć wydają się tylko malutką częścią całości, potrafią wpływać na najmłodszych widzów niezwykle silnie.

Uśmiercenie postaci to naprawdę trudny do zaakceptowania przez młodego odbiorcę zabieg. Poza tym chwile te zakotwiczają się w umyśle osoby oglądającej na stałe. Dorosła widownia wspomina z sentymentem produkcje dla dzieci, w których tych chwytających za serce momentów nie da się ot, tak zapomnieć. I nie myślimy tutaj wyłącznie o odejściu głównego bohatera. Uśmiercona może zostać poboczna postać, którą i tak jesteśmy w stanie opłakiwać. Wszystko dlatego, że tragedia ta wywiera niesamowity wpływ na pierwszoplanowe osoby. Przede wszystkim kształtuje ich na kolejne życiowe przeszkody. Tak więc tragiczny los bohaterów w filmach dla dzieci i młodzieży ma o wiele większe znaczenie niż mogłoby się wydawać.

Zapraszamy Was do zapoznania się z naszym przewodnikiem po najbardziej poruszających śmierciach postaci z filmów dla dzieci i nastolatków. Znajdziecie w nim masę klasycznych historii Disneya, ale także innych kultowych produkcji. Niektóre serie filmowe przyniosły nam wiele wzruszeń i emocji, tak więc spodziewajcie się najbardziej znanych tytułów. Zestawienie powstało na portalu Ranker. Jest to serwis internetowy, który zajmuje się tworzeniem odpowiednich rankingów, a decydujący głos, jak takie zestawienie powinno ostatecznie wyglądać, mają użytkownicy. Zachęcamy Was do wzięcia udziału w naszej nostalgicznej podróży po produkcjach dedykowanych młodej widowni.

Najsmutniejsze śmierci w filmach dla dzieci i nastolatków

W wielu filmach zastosowano rozwiązania, dzięki którym uśmiercane postaci mogły powrócić do żywych. Takie przykłady odnajdziecie również w galerii.