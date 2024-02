Vaiana 2 w kinach w 2024 roku. Jest nawet teaser! Fani w szoku

fot. materiały prasowe

Szef Disneya Bob Igera oficjalnie ogłosił, że 27 listopada 2024 roku do kin na całym świecie wejdzie Vaiana 2! Skąd bez ogłoszenia nagle pojawia się kontynuacja jednej z najlepiej ocenianych i lubianych animacji Disneya? Okazuje się, że stworzony serial dla Disney+ okazał się tak dobry, że zdecydowano się go przebudować w kinowy film. To prawdopodobnie jest też związane z tym, że projekt dostaje więcej środków, aby wizualnie było to na poziomie kinowego ekranu. Decyzja została ogłoszona teraz, ale nie wiadomo, jak dawno temu została podjęta.

Vaiana 2 - teaser

Na razie nie wiadomo, czy aktorzy z jedynki powrócą w dubbingu.

Vaiana 2 - opis fabuły

Vaiana, Maui i grupa nowych kompanów wyrusza na wielką podróż. Ich wyprawa zabierze ich do dalekich mórz Oceanii i w stronę niebezpieczeństwa. Czeka ich wyzwanie z jakim jeszcze się nie mierzyli.

Dave Derrick Jr. jest reżyserem. Za muzykę i piosenki odpowiadają zdobywcy nagrody Grammy Abigail Barlow i Emily Bear. Wspierają ich nominowana do Grammy Opetaia Foa'i i trzykrotny zdobywca Grammy Mark Mancina.

Popularność filmu Vaiana: Skarb oceanu, która była nominowana do Oscara w dwóch kategoriach, nie słabnie. Okazuje się, że w Disney+ w skali globalnej jest to najchętniej oglądany film w 2023 roku ze wszystkich w streamingu.

Przypomnijmy, że w planach jest też wersja aktorska pierwszej części, która ma pojawić się w 2025 roku.