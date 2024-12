Colman Domingo prowadzi rozmowy z Marvel Studios. Jakiej roli szuka aktor, który mógł być nowym Kangiem?

fot. HBO

Kariera Colmana Domingo w ostatnich latach wystrzeliła. Aktor nie tylko zdobył prestiżową nagrodę Emmy za rolę w serialu Euforia, ale również został nominowany do Oscara za udział w filmie Rustin. Nie może narzekać na brak zajęć, ponieważ wystąpi też w filmowej biografii Michaela Jacksona i niezatytułowanym jeszcze filmie Stevena Spielberga. Na aktora zęby ostrzy sobie też Kevin Feige i Marvel Studios. W trakcie kontrowersji z Jonathanem Majorsem w roli głównej spekulowano, że to właśnie Colman Domingo mógłby go zastąpić w roli Kanga. Do tego prawdopodobnie nie dojdzie po odsunięciu tej postaci na drugi plan, ale może on otrzymać inną rolę.

Aktor potwierdził, że prowadził już rozmowy z Marvel Studios.

To prawda, spotkałem się z Marvelem. Nie chodziło o nic konkretnego. Usiedli i zapytali: "To co chcesz robić?" A ja im odpowiedziałem: "A co macie mi do zaoferowania?" Kto nie chciałby być częścią MCU? Chcę, żeby to było coś, gdzie mogę oddać część siebie. Musimy dowiedzieć się, co to takiego będzie. Nie wiem do kiedy to potrwa, ale jestem cierpliwy.

Aktor udzieli swojego głosu w kreskówce Your Friendly Neighborhood Spider-Man, gdzie wcieli się w Normana Osborna.

