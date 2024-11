Maui zacznie postrzegać Vaianę inaczej w sequelu. Widzi ją jako...

foto. materiały prasowe

Maui i Vaiana zaprzyjaźnili się w pierwszej części filmu, jednak można było wyczuć pewną hierarchię w ich relacji. Bohater nie tylko był półbogiem, ale również odgrywał rolę mentora. W sequelu ich dynamika ma ulec zmianie. Po pierwsze, Maui zacznie postrzegać dziewczynę jako kogoś równego sobie. A po drugie, tym razem to on będzie musiał zmotywować ją do działania, a nie na odwrót.

Auli'i Cravalho i David Derrick opisali tę zmianę w rozmowie z portalem Screen Rant. Reżyser Vaiany 2 opisał:

Maui nigdy wcześniej tak naprawdę nie przejmował się ludźmi, jednak zależy mu na Vaianie, a to sprawia, że ma jakąś słabość. To, co kocham, to fakt, jak ich relacja się rozwinęła. Jest taki moment w filmie, w którym Maui musi dać jej motywującą przemowę. Robi to poprzez niesamowitą piosenkę Can I Get A Chee Hoo? i w ten sposób niejako odwzajemnia przysługę Vaiany z pierwszej części.

Auli'i Cravalho, która udziela głosu Vaianie, dodała:

Mam wrażenie, że w pierwszym filmie relacja Vaiany i Mauiego była trochę bardziej hierarchiczna, ponieważ Maui jest półbogiem. Jednak tym razem naprawdę czujesz, że są sobie równi i szanują się nawzajem. Vaiana nadal traktuje go jak mentora, ale on widzi ją jako Tautai, mistrzynię nawigacji, która potrafi poradzić sobie na własną rękę. W pierwszej części, to Vaiana wyciągnęła go z rutyny. Tym razem jest na odwrót. Ich przyjaźń jest naprawdę silna.

Z tych słów wynika, że Maui widzi Vaianę jako Tautai, mistrzynię nawigacji, która pewnie sama mogłaby być już czyjąś mentorką, a przede wszystkim kogoś kompetentnego, kto jest w stanie zadbać o siebie i innych.