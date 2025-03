Co zmieniono, żeby Vaiana 2 była filmem? Reżyserka uspokaja - wersja aktorska nie będzie powtórką z rozrywki

fot. materiały prasowe

Vaiana 2 to jedna z najlepiej zarabiających animacji z 2024 roku i udana kontynuacja szalenie popularnych przygód tytułowej bohaterki z produkcji z 2016 roku. Film jest już dostępny do obejrzenia na platformie Disney+, z kolei w planach jest też wersja aktorska, w której Dwayne Johnson powróci w tej samej roli, którą piastował w filmie animowanym.

Początkowo Vaiana 2 nie miała być wcale kinową produkcją, a serialem skierowanym właśnie na Disney+. Współreżyserka, Dana Ledoux Miller, która początkowo miała tylko pomóc w pisaniu scenariuszy do odcinków serialu, opowiedziała o zmianie i konieczności przemodelowania produkcji na kinowe standardy.

Wiele rzeczy trzeba było uprościć. Musieliśmy dobrze dopasować wydarzenia i historię do czasu trwania. W serialu spędziliśmy dużo czasu z postaciami pobocznymi, które były w załodze Vaiany, ale w tytule filmu pojawia się jej imię, więc musieliśmy się do tego odnieść. Z tego powodu sprawiliśmy, że jej załoga posłużyła bardziej do ukazania jej zdolności przywódczych.

Miller zajmuje się też scenariuszem do filmu aktorskiego i zapewnia fanów, że ten będzie mieć do zaoferowania coś nowego i nie będzie tylko powtórką z rozrywki.

To 16 letnia dziewczyna, która jest na otwartych wodach i wyrusza w niebezpieczną podróż. Żywiołowość natury jest tym lepiej widoczna w wersji aktorskiej. To dodaje filmowi prawdziwej ludzkiej wrażliwości i sprawia, że jest on świeży.

