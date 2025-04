Andor: 2. sezon w liczbach. Tysiąc efektów specjalnych, ponad 100 stworzeń i 30 droidów

fot. Lucasfilm

Trwa Star Wars Celebration w Tokio, co stanowi idealną okazję by przyjrzeć się 2. sezonowi Andora, który już niedługo zadebiutuje na platformie streamingowej Disney+. Producentka wykonawcza Sanne Wohlenberg postanowiła go podsumować w liczbach, które prezentują się co najmniej imponująco.

140 planów zdjęciowych w ramach 7 scenografii i 24 lokalizacji

700 kostiumów przygotowanych wyłącznie dla głównej obsady

152 nowe stworzenia

30 droidów

1300 ujęć z efektami specjalnymi (VFX)

fot. Lucasfilm

Andor - Diego Luna i Adria Arjona o 2. sezonie

Odcinek premierowy 2. sezonu Andora rozpoczyna się rok po wydarzeniach z finału. Nie tylko materiały promujące nadchodzący sezon, ale również misja Cassiana (Diego Luna) potwierdza, że nawiązał romans z Bix (Adria Arjona). Nie wiadomo jednak, jak do tego doszło - zeszli się między sezonami. Natomiast aktorzy chcieliby opowiedzieć tę historię, co zdradzili w rozmowie z The Hollywood Reporter.

- Chciałbym opowiedzieć historię tych dwojga z roku, którego nie widzimy między pierwszym a drugim sezonem. Ten moment w historii odległej galaktyki jest jednym z najciemniejszych, a możliwość pokazania i zbudowania historii miłosnej byłaby czymś naprawdę pięknym i wyjątkowym. No i tańszym!

Premiera 2. sezonu Andora już 23 kwietnia w Disney+.

Gwiezdne Wojny - seriale aktorskie [RANKING]

W poniższym rankingu zebraliśmy głosy przy odcinkach na portalu IMDb. Każdy ma ich tysiące, więc daje to jakiś pogląd, które odcinki i jakich seriali podobały się najbardziej. Zobaczcie, oceńcie sami i dajcie znać w komentarzach, które odcinki podobały się Wam najbardziej. Pod uwagę brane są odcinki, które mają średnią ocen od 8.4 w górę. Oczywiście nie zabrakło Andora.