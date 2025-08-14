Disney stworzył live-action bajki o wampirach. Jest pierwszy zwiastun
Vampirina doczekała się kolejnej ekranowej adaptacji. Disney stworzy live-action z książkową bohaterką po tym, jak bajka animowana okazała się ogromnym hitem. Poniżej możecie obejrzeć pierwszy zwiastun.
Disney opublikował pierwszy zwiastun serialu Vampirina: Teenage Vampire. Produkcja opowiada o 14-letniej wampirzycy Vee, która pragnie rozwijać swoją pasję do muzyki w prestiżowej szkole z internatem. Będzie musiała jednak utrzymać swoją tożsamość w sekrecie, w czym pomoże jej nowa przyjaciółka.
Warto dodać, że Vee to znana postać. Wcześniej powstała popularna bajka animowana Vampirina dla Disney Junior, która z kolei była adaptacją serii książek dla dzieci Vampirina Ballerina autorstwa Anne Marie Pace. Bohaterka ma więc już istniejącą bazę fanów, których może zaciekawić nowy tytuł.
Vampirina: Teenage Vampire - pierwszy zwiastun serialu
Poniżej możecie obejrzeć zwiastun nowego serialu Disneya o nastoletniej wampirzycy. Dajcie znać, jak Wam się podoba. Czekamy na Wasze komentarze!
Nastoletnią Vamprinę zagra Kenzi Richardson. W obsadzie są także: Jiwon Lee jako jej współlokatorka i nowa przyjaciółka Sophie; Shaun Dixon jako intrygujący i wyluzowany Elijah; Milo Maharlika jako 600-letni duch; a także Faith Hedley w roli niezwykle utalentowanej uczennicy Britney. Kate Reinders i Jeff Meacham powrócą jako rodzice Vee.
Serial zadebiutuje na Disney Channel we wrześniu. Za to w październiku trafi na Disney+ i Disney Channel On Demand.
Źródło: Disney
