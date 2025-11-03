Reklama
Iluzja 3 z finałowym zwiastunem. Diamenty, magia i akcja

Iluzjoniści po raz kolejny powracają, aby walczyć z przestępczością i dokonywac spektakularnych magicznych włamań. Zobaczcie najnowszy i ostatni zwiastun przed premierą.
Tomasz Hudyga
Tagi:  iluzja 3 
zwiastun now you see me now you dont
Iluzja 3 Lionsgate
Iluzja 3 dostała swój finałowy zwiastun. Oryginalna czwórka Jeźdźców (która tym razem rozrasta się do siedmiu członków) powraca wraz z nowym pokoleniem młodych iluzjonistów, prezentując widowisko pełne niezwykłych trików, niespodzianek i efektów magicznych.

Iluzja 3 - zwiastun

Iluzja 3 – obsada i data premiery

Seria Iluzja powraca w wielkim stylu! Tym razem Czterej Jeźdźcy łączą siły z nowym pokoleniem magików, by zaprezentować widzom widowisko pełne niesamowitych trików, zaskakujących zwrotów akcji i magii, jakiej jeszcze nie widziano na ekranie.

Za kamerą stanął Ruben Fleischer, znany z filmów Venom, Uncharted oraz obu części Zombieland.
Scenariusz do trzeciej odsłony przygotowali Eric Warren Singer, Seth Grahame-Smith i Mike Lesslie, a za produkcję odpowiadają Bobby Cohen i Alex Kurtzman.

Do swoich ról powracają Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fisher, Dave Franco oraz Morgan Freeman. W obsadzie pojawią się także nowe twarze: Justice Smith, Dominic Sessa, Ariana Greenblatt i Rosamund Pike.

Premiera filmu zaplanowana jest na 14 listopada 2025 roku 

Źródło: youtube.com

