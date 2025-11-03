Reklama
Kiefer Sutherland ratuje święta. Zobaczcie zwiastun Tinsel Town

Na święta KieferSutherland wcieli się w aktora na skraju kariery, który poprzez udział w bożonarodzeniowym spektaklu spróbuje odnowić relację z córką. Zwiastun kolejnego świątecznego filmu o ratowaniu relacji z rodziną w święta Bożego Narodzenia.
Tomasz Hudyga
Tagi:  kiefer sutherland 
tinsel town zwiastun
Tinsel Town materiały prasowe
Kiefer Sutherland, laureat nagrody Emmy i gwiazda takich seriali jak 24 godziny, Designated Survivor i The Fugitive, wciela się w nową rolę w swoim najnowszym filmie fabularnym. Aktor wystąpi u boku Rebel Wilson w nowym świątecznym filmie, którego pierwszy zwiastun właśnie trafił do sieci.

Film Tinsel Town, wyprodukowany przez Brainstorm Media, przedstawia Sutherlanda jako podupadłego aktora, który podejmuje nową pracę w Anglii. 

Tinsel Town - zwiastun

Historia opowie o podupadłym hollywoodzkim gwiazdorze kina akcji, który przyjmuje rolę w bożonarodzeniowym przedstawieniu w małej angielskiej wiosce. Z pomocą bezpośredniej choreografki i ekscentrycznej obsady zaczyna odkrywać ducha świąt i odnawia więź ze swoją skłóconą córką.

W obsadzie Tinsel Town poza Sutherlandem znaleźli się także: Derek Jacobi, Mawaan Rizwan, Maria Friedman, Jason Manford, Asim Chaudhry, Danny Dyer, Ray Fearon, Lucien Laviscount oraz James Lance. Reżyserem filmu jest Chris Foggin, który ma już doświadczenie w gatunku świątecznych produkcji — w 2022 roku stworzył film This Is Christmas.

Premiera zaplanowana jest na 28 listopada 2025 roku.

 

 

Źródło: cbr.com

