Kiefer Sutherland ratuje święta. Zobaczcie zwiastun Tinsel Town

materiały prasowe

Reklama

Kiefer Sutherland, laureat nagrody Emmy i gwiazda takich seriali jak 24 godziny, Designated Survivor i The Fugitive, wciela się w nową rolę w swoim najnowszym filmie fabularnym. Aktor wystąpi u boku Rebel Wilson w nowym świątecznym filmie, którego pierwszy zwiastun właśnie trafił do sieci.

Film Tinsel Town, wyprodukowany przez Brainstorm Media, przedstawia Sutherlanda jako podupadłego aktora, który podejmuje nową pracę w Anglii.

Tinsel Town - zwiastun

Historia opowie o podupadłym hollywoodzkim gwiazdorze kina akcji, który przyjmuje rolę w bożonarodzeniowym przedstawieniu w małej angielskiej wiosce. Z pomocą bezpośredniej choreografki i ekscentrycznej obsady zaczyna odkrywać ducha świąt i odnawia więź ze swoją skłóconą córką.

W obsadzie Tinsel Town poza Sutherlandem znaleźli się także: Derek Jacobi, Mawaan Rizwan, Maria Friedman, Jason Manford, Asim Chaudhry, Danny Dyer, Ray Fearon, Lucien Laviscount oraz James Lance. Reżyserem filmu jest Chris Foggin, który ma już doświadczenie w gatunku świątecznych produkcji — w 2022 roku stworzył film This Is Christmas.

Premiera zaplanowana jest na 28 listopada 2025 roku.