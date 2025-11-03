Shrek ma nowy dom w streamingu. Filmy dostępne na popularnej platformie

fot. materiały prasowe

Gdzie obejrzeć Shreka? W Netflixie! 1 listopada 2025 roku do biblioteki popularnej platformy streamingowej dodano wszystkie odsłony serii przygód zielonego ogra, Osła i spółki. Jest to już kolejny dom dla franczyzy w Polsce i doskonała okazja, by powtórzyć sobie filmy przed nadchodzącym Shrekiem 5.

Shrek online - gdzie oglądać?

Franczyza Shrek jest dość dużym wyjątkiem w polskich serwisach streamingowych, bo dzięki dodaniu do Netflixa można powiedzieć, że jest prawie wszędzie. Cała seria przygód Shreka i jego przyjaciół jest również dostępna w SkyShowtime i Prime Video.

fot. materiały promocyjne

Shrek 5 nadchodzi

Taka dostępność całej serii Shreka to dobra wiadomość dla fanów, którzy chcąc powtórzyć wszystkie części przed Shrekiem 5, nie będą musieli długo szukać. Nie każda franczyza ma tak komfortową sytuację obecności na wielu platformach jak ta, więc to duża wygoda dla wielbicieli zielonego ogra.

Przypomnijmy, że premiera kinowa Shreka 5 została wyznaczona na 30 czerwca 2027 roku. Odbędzie si t więc aż 26 lat po premierze pierwszej odsłony.