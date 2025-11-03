Nowa netflixowa Ulica Sezamkowa. Jakie zmiany spotkały Elma i przyjaciół?

Netflix

Reklama

Netflix zaprezentował zwiastun swojego pierwszego sezonu Ulicy Sezamkowej — będzie to 56. sezon kultowego programu dla przedszkolaków, którego premiera odbędzie się dokładnie za tydzień. Zapowiada się, że nowa wersja programu zaoferuje zupełnie inny poziom interaktywności oraz więcej humoru.

Największą zmianą będzie rezygnacja z dotychczasowego formatu programu na rzecz dwóch dłuższych, fabularnych segmentów, pomiędzy którymi pojawi się nowa animowana seria Tales From 123. Nowy układ odcinka będzie składał się z dwóch 11-minutowych historii, rozdzielonych wspomnianą animacją.

Ulica Sezamkowa - zwiastun

Nową główną scenarzystką została Halcyon Person, która wcześniej pełniła tę samą funkcję przy produkcjach Netflixa takich jak Świat Karmy oraz Dee i przyjaciele w krainie Oz.

Gigant streamingowy udostępni odcinki po cztery na raz, w ramach trzech osobnych premier, podobnie jak w przypadku piątego sezonu Stranger Things. Pierwszym gościnnym występem w 56. sezonie będzie udział mistrza NASCAR, Bubby Wallace’a. Pierwszy segment Ulicy Sezamkowej dostanie swoją premierę 10 listopada 2025 roku.