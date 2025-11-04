Wielki Marsz z premierą w streamingu. Gdzie obejrzeć adaptację Kinga w domu?

fot. materiały promocyjne

Reklama

Adaptacja noweli Stephena Kinga, Wielki Marsz, pojawiła się na platformach streamingowych. Gdzie i za ile można obejrzeć historię przerażającej konkurencji w mrocznej dystopii?

Wielki Marsz - premiera w streamingu

Gdzie obejrzeć Wielki Marsz? Oto platformy i ceny:

Cineman.pl - wypożyczenie za 39,99 zł.

Polsat Box Go - wypożyczenie za 38 zł.

Rakuten - wypożyczenie za 39,99 zł, kupno wersji cyfrowej za 54,99 zł.

Sklep Prime Video - wypożyczenie 39,99 zł, kupno za 49,99 zł.

Wielki marsz - zdjęcia zza kulis Zobacz więcej Reklama

Wielki Marsz - fabuła, obsada

W dystopijnym świecie grupa chłopców zostaje zmuszona do udziału w morderczym marszu bez końca. Muszą iść bez wytchnienia – kto zwolni lub się zatrzyma, dostaje ostrzeżenie. Trzy ostrzeżenia oznaczają śmierć. Marsz trwa, dopóki na drodze nie zostanie tylko jeden – zwycięzca, któremu obiecano spełnienie pragnień.

W gronie młodych aktorów wcielających się w uczestników marszu są m.in. Cooper Hoffman, David Jonsson, Roman Griffin Davis, Ben Wang oraz Charlie Plummer. Towarzyszą im znani aktorzy grający dorosłych bohaterów, w tym Mark Hamill jako Major, który egzekwuje zasady konkursu, oraz Judy Greer jako pani Garraty, matka postaci Coopera Hoffmana.

Najbardziej ekscytujące seriale thrillerowe