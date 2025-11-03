Reklama
Legendarny Dragon Lore z Counter-Strike'a ląduje na topowym sprzęcie Razera!

Jeśli na dźwięk "Dragon Lore" dostajesz gęsiej skórki, to przygotuj portfel. Gruby portfel. Choć nie tak gruby, jaki potrzebny jest, żeby kupić broń z tą wyjątkową skórką.
Marcin Sikora
Marcin Sikora
Tagi:  counter-strike 
Razer gaming
Razer | Counter-Strike 2 Dragon Lore Collection fot. Razer
Razer właśnie połączył siły z Valve, aby przenieść jeden z najbardziej pożądanych i ikonicznych skinów w historii Counter-Strike'a prosto na sprzęt gamingowy. Zapomnij o otwieraniu skrzynek, teraz możesz naprawdę położyć dłonie na Dragon Lore. Razer wziął swój topowy, turniejowy sprzęt i ubrał go w charakterystyczne, smocze barwy. To nie jest zwykła kolaboracja – to sprzęt stworzony, by dominować, łącząc legendarny styl CS-a z wydajnością, której oczekują e-sportowcy.

„Dragon Lore to nie tylko skin – to symbol dziedzictwa Counter-Strike’a” – powiedział Addie Tan z Razera. I trudno się z nim nie zgodzić.

Razer nie bawił się w półśrodki i do kolekcji wybrał swoje najbardziej "pro" modele. Zobaczmy, co dokładnie wchodzi w skład tej legendarnej kolekcji:

Razer Viper V3 Pro: Myszka, która już teraz jest ulubieńcem e-sportowców. W wersji Dragon Lore waży absurdalnie mało, bo zaledwie 54 gramy, co w połączeniu z sensorem Focus Pro 35K i bezprzewodowym polling rate 8000 Hz  ma sprawiać, że headshoty będą wchodzić same. No, prawie.

fot. Razer

Razer Huntsman V3 Pro TKL: Klawiatura bez bloku numerycznego (TKL), stworzona do szybkich akcji. Na pokładzie ma przełączniki optyczne Gen-2 z trybem Rapid Trigger i regulowaną aktywacją (od 0,1 mm!). Mówiąc prościej: reakcja ma być szybsza niż myśl.

fot. Razer

Razer BlackShark V3 Pro: Jeden z najlepszych headsetów dla graczy doczekał się smoczej wersji. Oprócz topowego mikrofonu HyperClear, Razer chwali się specjalnymi profilami audio dostrojonymi pod CS2. Teraz usłyszysz każdy krok przeciwnika.

fot. Razer

Dodatki: Kolekcję uzupełniają podkładka Razer Gigantus V2 (oczywiście w rozmiarze Large) oraz fotel gamingowy Razer Iskur V2 X, który ma zapewnić komfort nawet podczas najdłuższych starć.

fot. Razer

Ceny i dostępność (spoiler: to nie są tanie rzeczy!)

Kolekcja jest dostępna od dzisiaj na stronie Razera i u wybranych sprzedawców.

  • Razer BlackShark V3 Pro: 289,99 €
  • Razer Huntsman V3 Pro TKL: 289,99 €
  • Razer Viper V3 Pro: 189,99 €
  • Razer Gigantus V2 – Large: 49,99 €
  • Razer Iskur V2 X: 399,99 $ (Na razie w przedsprzedaży, z wyłączeniem Europy)
nullfot. Razer

Źródło: Informacja prasowa Razer

Marcin Sikora
Marcin Sikora
Tagi:  counter-strike 
Razer gaming
