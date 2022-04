Vatican Gardens - symulator papieża zadebiutuje w 2022 roku. Polski polityk stworzył scenariusz do gry

fot. Golden Eggs Studio

Polski zespół Golden Eggs Studio pracuje nad nietypową produkcją zatytułowaną Vatican Gardens. Będzie to symulator papieża, w którym gracze otrzymają możliwość wcielenia się w głowę Kościoła katolickiego. Produkcję oficjalnie ujawniono już jakiś czas temu i wcześniej znana była ona jako Pope Simulator, ale teraz do sieci trafiły nowe informacje na jej temat. Wspomniano między innymi, że jej premiera planowana jest na rok 2022, a w najbliższym czasie ma wystartować kolejna zbiórka crowdfundingowa. Pozyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na dalszy rozwój gier tworzonych przez Golden Egg Games, wśród których, poza Vatican Gardens, znajdują się również Puppet House (horror z elementami łamigłówki) oraz Cooking Championship.

Mamy globalne aspiracje, dlatego od samego początku naszej działalności kładziemy nacisk na rozwój i obecność na rynkach Ameryki Północnej, Europy Zachodniej i Azji. Wszystkie nasze produkcje powstają oryginalnie w języku angielskim. To właśnie w krajach anglojęzycznych posiadamy największą rzeszę odbiorców. W Polsce mamy wielu oddanych i zaangażowanych fanów, do których m.in. kierujemy ofertę emisji akcji. To doskonała okazja, by dołączyć do akcjonariatu i razem budować dalsze kierunki rozwoju. Tych jest całe mnóstwo. Obecnie pracujemy nad 3 tytułami. W najbliższej przyszłości mamy w planach rozpoczęcie prac nad kolejnymi 7. Dzięki finansowaniu, pochodzącemu z crowdfundingu oraz obecności na rynku NewConnect, będziemy mogli zbudować jeszcze większy zespół i skalować się znacznie szybciej - powiedział Paweł Czarnecki, CEO Golden Eggs Studio.

Serwis Rzeczpospolita ujawnił również ciekawy fakt na temat nadchodzącej gry. Za jej scenariusz odpowiada poseł Koalicji Obywatelskiej, Paweł Kowal. Decyzja ta nie dziwi, biorąc pod uwagę, że polityk jest z wykształcenia historykiem oraz politologiem i dobrze zna politykę Watykanu w czasach Zimnej Wojny.

Vatican Gardens opisywane jest jako realistyczny symulator, którego akcja dzieje się w drugiej połowie XX wieku. Opowieść rozpoczyna się w dniu konklawe, a gracze zajmą się podejmowaniem decyzji, które będą miały wpływ na "losy ludzkości".

Vatican Gardens / Pope Simulator

