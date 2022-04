Disney Dreamlight Valley - zobacz zwiastun gry. Czy to będzie The Sims w świecie Disneya?

fot. Gameloft

Firmy Disney oraz Gameloft ujawniły nową produkcję zatytułowaną Disney Dreamlight Valley. Zwiastun i pierwsze informacje zdradzają, że będzie to symulator życia w świecie, który zamieszkiwany jest przez bohaterów i złoczyńców znanych z popularnych filmów animowanych, a w zwiastunie widzimy między innymi Myszkę Miki, Buzza Astrala czy Urszulę z Małej Syrenki. Zaprezentowane w materiale wideo fragmenty rozgrywki wskazują na to, że zabawa będzie przypominać The Sims, Animal Crossing oraz Stardew Valley. Gracze będą mogli między innymi rozbudowywać i dekorować domy, przebierać się w różne stroje, spędzać wolny czas na wędkarstwie i gotowaniu, a także nawiązywać znajomości z postaciami kontrolowanymi przez sztuczną inteligencję.

Co ciekawe, w grze nie zabraknie też fabuły. Historia skupiać się będzie na tajemniczym wydarzeniu o nazwie The Forgetting, w wyniku którego mieszkańcy Dreamlight Valley utracili pamięć. To właśnie gracze będą musieli rozwikłać całą sprawę.

Wczesny dostęp do Disney Dreamlight Valley ma wystartować jeszcze tego lata, a premierę pełnej wersji zaplanowano na rok 2023. Gra zmierza na PC oraz konsole PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X i Nintendo Switch. Zwiastun sugeruje również, że produkcja ta dostępna będzie w ramach abonamentu Xbox Game Pass.

