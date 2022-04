Star Wars Jedi: Upadły zakon 2 tylko na PC, PS5 i Xbox Series? Gra może zostać wkrótce ujawniona

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. EA

Plotki o Star Wars Jedi: Upadły zakon 2 pojawiały się w sieci na długo przed oficjalnym potwierdzeniem, że taka produkcja rzeczywiście powstanie. Trudno jednak się temu dziwić, bo pierwsza część serii okazała się sporym sukcesem: tak pod względem ocen w branżowych mediach, jak i wyników sprzedaży. O sequelu jak na razie nie wiemy praktycznie nic, ale znany dziennikarz, Jeff Grubb, ujawnił ciekawą, choć na ten moment nieoficjalną informację - podobno nadchodząca produkcja ma całkowicie pominąć poprzednią generację konsol i pojawi się wyłącznie na PC, PlayStation 5 i Xboksie Series S/X.

Co ciekawe, Grubb stwierdził, że zapowiedź Star Wars Jedi: Upadły zakon 2 może odbyć się stosunkowo szybko, bo już na Star Wars Celebration pod koniec maja. Zaznaczył jednak, że nie ma co do tego pewności, więc warto podchodzić do tego z dystansem.

Najlepsze gry Star Wars według Metacritic. Zobaczcie, na jakiej pozycji znalazł się Upadły zakon

35. Star Wars: The Force Unleashed – średnia ocen: 73/100

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.