Venom 2: Carnage mógł mieć inny podtytuł. Brzmi lepiej?

fot. materiały prasowe

Venom: Let There Be Carnage (w polskiej wersji samo Venom 2: Carnage) mógł nazywać się zupełnie inaczej. Alternatywny tytuł wyjawił reżyser Andy Serkis w rozmowie z Collider.com. Twierdzi, że przez chwilę chcieli go nazwać: Venom: Love Will Tear Us Apart, czyli w dosłownym tłumaczenie "miłość nas rozdzieli". Ten tytuł był jedynym kandydatem, o którym reżyser powiedział. Choć Serkis przyznaje, że były inne, ale już szczegółów nie zdradza. Ten tytuł najpewniej odnosi się do relacji Venoma z Eddiem, która w specyficznym stylu przypomina stare małzeństwo.

- Przez moment myśleliśmy, żeby go nazwać Love Will Tear Us Apart, ale Let There Be Carnage wydawał się bardziej pasować. Nie było dużo sporu o inne tytuły, które braliśmy pod uwagę, bo to był mocny kandydat.

Czy taki tytuł bardziej by pasował? Dajcie znać w komentarzach, co myślicie.

Przypomnijmy, że Venom 2 jest już wyświetlany na ekranach kin. W nim też Eddie Brock i Venom stają się powoli specyficznymi superbohaterami. Muszą się zmierzyć z psychopatycznym Cletusem Kassadym, który dostał symbiotna o nazwie Carnage (dosłowne tłumaczenie rzeź).