Venom 2 - scena po napisach jest ważna. Andy Serkis komentuje

Venom będzie w MCU. To zapowiada scena po napisach, w której Eddie i Venom są przeniesieni ze swojego świata do tego znanego z Kinowego Uniwersum Marvela. Odbywa się to przez koncept multiwersum, czyli alternatywnych światów równoległych. Telenowela, którą oglądali na telewizorze zniknęła i zamiast tego pojawił się J. Jonah Jameson omawiający prawdziwą tożsamość Spider-Mana z końcówki filmu Spider-Man: Daleko od domu. Nie wiadomo, czy Venom pojawi się w Spider-Man: Bez drogi do domu, ale w jakimś celu go przeniesiono i jego obecność w tej superprodukcji wydaje się bardzo prawdopodobna. Zwłaszcza, że swego czasu Tom Hardy opublikował fotkę w mediach społecznościowych z czapką z logiem trzeciego filmu o Pajączku.

Andy Serkis w rozmowie z The Hollywood Reporter opowiada, że kwestia sceny po napisach była rozważana aż do ostatniej chwili. Wówczas byli 100 procent pewni co tak naprawdę chcą pokazać. Wspomniał też, że był etap, w którym Spider-Man miał pojawić się w fabule, ale z tego zrezygnowano.

Venom 2: Carnage

W rozmowie z comicbook.com tak komentuje powiązanie ze Spider-Mana ze sceny po napisach:

- Chcieliśmy, aby widzowie wiedzieli, że te światy się spotkają. Jednocześnie chcieliśmy zrobić to w taki sposób, że wciąż wiele kwestii pozostawia otwartych i nie zapowiadamy określonego czasu akcji. To motywuje do kolejnych pytań. Zamiast więc dosłownie mówić o czymś, raczej tworzymy zajawkę. To zajawka w pełnym tego słowa znaczeniu.

Pozostaje jeszcze kwestia Venoma 3, który najpewniej odczuje wpływ powiązania z MCU. W grę wchodzi wiele rzeczy, bo Venom 2 pozostawił kilka furtek na czele z niepewnym losem detektywa Patricka Mulligana, który być może dostanie symbionta i stanie się złym Toxinem. Według Serkisa Kelly Marcel i Tom Hardy, współtwórcy historii sequela już myślą o potencjalnym następnym etapie. Sądzi, że musza już mieć jakieś plany, bo tworząc takie historie nie można myśleć o nich indywidualnie jako pojedynczych filmach.

Venoma 2 można oglądać na ekranach polskich kin.