X-Men - jest faworyt do roli Cyclopsa. W MCU zagrał już... "chłopca na rowerze"

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

John Gallagher/Marvel

W ostatnim czasie w sieci pojawia się mnóstwo spekulacji obsadowych związanych z filmem X-Men, które zdają się sugerować, że Marvel faktycznie może przymierzać się do castingu do produkcji MCU - nie jest nawet wykluczone, że proces ten trwa w chwili obecnej. Przypomnijmy, że jedyną oficjalną informacją jest fakt, iż scenarzystą będzie Michael Lesslie, który pracował wcześniej m.in. przy Igrzyskach śmierci: Balladzie ptaków i węży.

Jak donosi teraz scooper MyTimeToShineHello (siłą rzeczy zachowajcie więc pewien dystans do poniższych rewelacji), rozważanym przez Marvela faworytem do roli Scotta Summersa aka Cyclopsa jest 20-letni Jack Champion, najbardziej znany z produkcji Avatar: Istota wody (zagrał Milesa "Spidera" Socorro) i Krzyk VI (Ethan Landry). Co ciekawe, aktor pojawił się już w MCU jako... "chłopiec na rowerze" w Avengers: Końcu gry.

YouTube/TheMovieTimes

Wcześniejsze spekulacje dotyczące filmowych X-Menów brzmią następująco: najbliżej zostania ekranową Jean Grey jest Sadie Sink, o rolę Storm walczą Cynthia Erivo i Ayo Edebiri, a w składzie drużyny mutantów znajdą się też Gambit i Kitty Pryde.

Data premiery produkcji X-Men nie jest znana.