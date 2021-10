Venom 2: Carnage - premiera już dziś w polskich kinach

fot. Sony Pictures

Venom 2: Carnage już na ekranach polskich kin. Fani antybohatera musieli uzbroić się w cierpliwość, bo produkcja weszła na ekrany wielu krajów dwa tygodnie wcześniej. Możemy więc przekonać się, dlaczego Venom 2 bije rekordy w USA, osiągając lepsze wyniki finansowe (oraz również oceny widzów), niż krytykowana część pierwsza.

W USA widowisko zebrało do tej pory 149,8 mln dolarów. Po dwóch tygodniach to znakomity wynik. Dla porównania Venom w 2018 roku zebrał łącznie w USA 213,5 mln dolarów. Z reszty świata sequel ma tylko 43,9 mln dolarów. W większości krajów film trafia do kin 15 października.

Venom 2 - o czym film?

Eddie Brock i Venom nauczyli się żyć razem i przy okazji chronić okolice przed złem. Ich świat wywraca się do góry nogami, gdy psychopatycznego Cletusa Kasady'ego opanowuje symbiont znany jako Carnage.

Venom 2 - zwiastun

Venom 2 - galeria