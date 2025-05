Fani kina akcji, jesteście gotowi? Ballerina kontra John Wick [WIDEO ZZA KULIS]

fot. materiały prasowe

Pojawiło się nowe wideo zza kulis filmu Ballerina. Widać na nim Anę de Armas, która gra główną bohaterkę Eve, walczącą z Keanu Reevesem, czyli ekranowym Johnem Wickiem. Najwyraźniej aktorzy są bardzo zaangażowani w tworzenie realistycznych i dopracowanych scen akcji, z czego słynie cała franczyza. Efekty ich pracy możecie zobaczyć poniżej:

Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka - fabuła, obsada, premiera

Fabuła Balleriny: Osierocona przez porywacza, który zabił jej ojca i uprowadził młodszą siostrę, 7-letnia Eve trafia do rodziny zastępczej. Przepełniona gniewem i żądzą zemsty zwraca na siebie uwagę tajemniczej organizacji Ruska Roma, która przygarnia ją i doskonali w sztuce tańca i zabijania. Jako dorosła kobieta, profesjonalna zabójczyni o nieprzeciętnych umiejętnościach i niedopartym uroku, Eve łamie zasady swojej organizacji, by ruszyć na poszukiwania zabójcy ojca. Z Nowego Jorku krwawy trop prowadzi ją do małego alpejskiego miasteczka, gdzie odkrywa, kim tak naprawdę jest i dlaczego zniszczono jej rodzinę. A to dopiero początek jej drogi

Obsada Balleriny: Ana de Armas, Keanu Reeves, Ian McShane, Gabriel Byrne, Catalina Sandino Moreno, Norman Reedus, Sharon Duncan-Brewster, Lance Reddick oraz Anjelica Huston. Za kamerą stoi Len Wiseman, znany z serii Underworld.

Premiera filmu Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka w polskich kinach odbędzie się 6 czerwca 2025 roku. Wtedy okaże się, czy produkcja dorówna sukcesowi Johna Wicka.