Fantastyczna Czwórka - oto oficjalny opis fabuły. Spekulacje (chyba) zostały potwierdzone

Dosłownie przed chwilą Disney rozesłał do mediów komunikat, w którym został zawarty oficjalny opis fabuły przyszłorocznego filmu Fantastyczna Czwórka. Znalazło się w nim odwołanie nie tylko do członków Pierwszej Rodziny Marvela, ale i do nacierających na Ziemię Galactusa i Silver Surfer - co więcej, inwazja Pożeracza Światów ma mieć "osobiste" podłoże. Jak czytamy w wiadomości:

Fantastyczna Czwórka - oficjalny opis fabuły

Ralph Ineson Julia Garner Osadzony w realiach tętniącego życiem, inspirowanego latami 60., retrofuturystycznego świata, film Fantastyczna Czwórka: Pierwsze kroki przedstawi Pierwszą Rodzinę Marvela, w skład której wchodzą Reed Richards/Mister Fantastic, Sue Storm/Niewidzialna Kobieta, Johnny Storm/Ludzka Pochodnia i Ben Grimm/Stwór - staną oni przed najtrudniejszym z dotychczasowych wyzwań. Zmuszeni do balansowania pomiędzy rolą bohaterów a siłą więzi rodzinnych, muszą bronić Ziemi przed żarłocznym, kosmicznym bogiem o imieniu Galactus () i jego tajemniczą herold, Silver Surfer (). A gdyby cały plan Galactusa, by pożreć całą planetę i wszystkich jej mieszkańców, nie był wystarczająco zły, nagle stanie się on w dodatku bardzo osobisty.

Amerykańskie portale popkulturowe odczytują powyższy opis fabuły jako potwierdzenie pojawiających się wcześniej spekulacji, według których Galactus najpierw wyśle na Ziemię Silver Surfer, aby ta zażądała od Reeda Richardsa i Sue Storm wydania ich dziecka, liczącego sobie ok. 3-4 lat Franklina. Zgodnie z częścią doniesień Pożeracz Światów miałby widzieć w wszechpotężnym, dowolnie zmieniającym rzeczywistość mutancie zagrożenie dla własnego istnienia; inni scooperzy raportowali jednak, że Galactus koniec końców będzie chciał zrobić z chłopca swojego następcę.

Film Fantastyczna Czwórka ma zadebiutować w polskich kinach 25 lipca 2025 roku.