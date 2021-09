Venom 2 - scena po napisach szokuje. To bardzo ważny spoiler

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Informowaliśmy o tym, że kilka dni temu odbył się fanowski pokaz Venoma 2, na którym pojawił się reżyser Andy Serkis oraz odtwórca tytułowej roli Tom Hardy. Odbiór widzów był pozytywny i wielu uważa, że dwójka wypadła lepiej od pierwszej części. Jednak wszyscy zwracali uwagę na to, że scena po napisach jest ekscytująca. Co w niej pokazano?

Venom 2 - scena po napisach

W niej też zobaczymy, jak Eddie i Venom są w domku na plaży, w którym ukrywają się po wydarzeniach z filmu po tym, jak pokonali Carnage'a. Venom mówi do Eddiego, że może mu pokazać, co on i jego gatunek przeszli. Zanim zdołał to zrobić, kamera robi zbliżenie na telewizor, a na ekranie pojawia się... Spider-Man z MCU w wykonaniu Toma Hollanda! Venom mówi: nienawidzę tego gościa! I zaczyna lizać ekran.

To komponuje się również z wypowiedzią reżysera Andy'ego Serkisa, który na pytanie o Pajączka powiedział wprost: Oczywiście, że Venom w końcu spotka się ze Spider-Manem. Wygląda więc na to, że jest tu plan. Niewykluczone, że nawiązanie do tego pojawi się w Spider-Man: Bez drogi do domu. Być może kwestia multiwersum. czyli alternatywnych światów równoległych odegra w tym jakąś rolę.

Wszystko wskazuje na to, że jest to efekt pogłębienia współpracy Sony z Marvel Studios o której czytaliśmy wielokrotnie. Nie wiadomo jeszcze, jak to ma zostać rozegrane, ani jakie są szczegóły, ale wiele wskazuje na to, że filmy Sony będą / są częścią MCU. Pojawienie się Vulture'a w trailerze Morbiusa już to sugerowało. Z wypowiedzi po stronie Sony można wywnioskować, że wszyscy zdali sobie sprawę, że współpraca to same plusy dla każdej strony.

Nadal jest to informacja z pokazu fanowskiego i musimy poczekać do jej potwierdzenia i weryfikacji. Póki co, traktujmy to jako plotkę.

Venom 2 - premiera w Polsce odbędzie się 15 października.

