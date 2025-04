Zaskakujące materiały promocyjne serialu Obcy: Ziemia. Czy to nawiązanie do Prometeusza?

fot. materiały prasowe

Reklama

Pojawiły się materiały promocyjne do nadchodzącego serialu Obcy: Ziemia. Jednym z nich jest nowy plakat przedstawiający ksenomorfa mającego obraz Ziemi w swojej wewnętrznej paszczy. Drugi materiał, będący krótkim wideo, jest znacznie bardziej enigmatyczny. Filmik, zatytułowany Nagła Cytokineza pokazuje proces dzielenia się komórek, w trakcie którego następuje dziwna anomalia, gdyż w powstałe tkanki wstępuje dziwna czarna substancja, co doprowadza do utworzenia się niepokojącego zarodka z zębami kosmicznej kreatury. Jest to najprawdopodobniej nawiązanie do dwóch kontrowersyjnych części cyklu Obcy czyli Prometeusza i Obcego: Przymierze, w których wątek dziwnej mazi mocno wpływającej na DNA grał pierwsze skrzypce.

Obcy: Ziemia – ksenomorf atakuje! Zobacz fragment serialu

Obcy: Ziemia - wideo promocyjne

ROZWIŃ ▼

Obcy: Ziemia - plakat

Hulu

Obcy: Ziemia - fabuła, obsada, premiera

Kiedy tajemniczy statek kosmiczny rozbija się na Ziemi, młoda kobieta (Sydney Chandler) i grupa różnorodnych żołnierzy dokonują brzemiennego w skutkach odkrycia, które stawia ich twarzą w twarz z największym zagrożeniem na planecie.

W obsadzie znajdują się Sydney Chandler, Alex Lawther, Timothy Olyphant, Essie Davis, Samuel Blenkin, Babou Ceesay, David Rysdahl, Adrian Edmondson, Adarsh ​​Gourav, Jonathan Ajayi, Erana James, Lily Newmark, Diem Camille, Moe Bar-El, Richa Moorjani, Karen Aldridge, Enzo Cilenti, Max Rinehart, Amir Boutrous, Victoria Masoma, Tom Moya, Andy Yu, Michael Smiley, Jamie Bisping oraz Tanapol Chuksrida.

Obcy: Ziemia zadebiutuje na Disney+ w 2025 roku.