Venom 3 - wyciekł tytuł roboczy. Zdradza, kto może być złoczyńcą

The Cosmic Circus poinformowało, że według ich źródeł Venom 3 ma roboczy tytuł Orwell. Choć to proste słowo może niewiele mówić wielu widzom, to dla fanów komiksów zapewne brzmi znajomo, ponieważ jest postać, bezpośrednia powiązana z Venomem, która ma tak na imię - Orwell Taylor.

Kim jest komiksowy Orwell Taylor? To były generał armii Stanów Zjednoczonych, który nienawidzi Venoma. Symbiont zabił jednego z jego synów, Hugha. Od tej pragnie zemścić się na nim i Eddiem Brocku za wszelką cenę. W tym celu stworzył na przykład grupę Jury, składająca się z przyjaciół jego syna. Byli uzbrojeni w kombinezony w stylu Iron Mana i większość z nich także służyła w wojsku, jednak ostatecznie nie udało im się pokonać Venoma. Później współpracowali z Life Foundation, która pojawiła się w pierwszym filmie o symbioncie.

Co ciekawe, Orwell Taylor zadebiutował podczas komiksowego wydarzenia Venom: Lethal Protector. W sześcioczęściowej serii Eddie Brock przeprowadził się z Nowego Jorku do San Francisco po tym, jak obiecał Spider-Manowi, że nie będzie zabijać. Orwell Taylor ruszył jednak za nim, co skończyło się wielkim starciem, w którym Pajączek stanął u boku symbionta.

Skoro według plotek Orwell to roboczy tytuł Venoma 3, to możliwe że właśnie ta postać będzie głównym złoczyńcą w filmie.