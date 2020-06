Viggo Mortensen i reżyser Green Book ponownie łączą siły przy nowym filmie

fot. Dreamworks

Najwyraźniej Viggo Mortensen i Peter Farrelly bardzo dobrze wspominają wspólną pracę na planie nagrodzonej Oscarem dla najlepszego filmu produkcji Green Book. Według źródeł portalu Variety Mortensen negocjuje występ w niezatytułowanym jeszcze filmie reżysera opartym na książce The Greatest Beer Run Ever: A True Story of Friendship Silder Than War. Aktor miałby wcielić się w rolę drugoplanową. Scenariusz do produkcji napiszą Brian Currie i Pete Jones wraz z Farrellym. Producentami projektu są David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger i Andrew Muscato. Film powstanie dla Skydance.

Literacki oryginał został napisany przez Joannę Molloy i Johna "Chickie" Donohue i jest oparty na prawdziwej historii Donohue, który opuścił Nowy Jork w 1967 roku, aby znaleźć i napić się piwa ze swoimi przyjaciółmi z dzieciństwa... w czasie, gdy ci walczyli w Wietnamie.