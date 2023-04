Viola Davis chce walczyć z zombie - gwiazda Suicide Squad pragnie własnego Train to Busan!

Regency Enterprise

Viola Davis, czyli zdobywczyni Oscara za rolę w Płoty, odtwórczyni Amandy Waller w Legionie samobójców i gwiazda Air, zdradziła swoje zaskakujące plany na przyszłość. Aktorka w rozmowie z portalem IndieWire wyznała, że ma na oku zupełnie nowy gatunek filmowy: jej marzeniem jest walczyć z zombie w produkcji w stylu kultowego Train to Busan. Zobaczcie jej komentarz poniżej i dajcie znać, czy chcielibyście ją zobaczyć w takim widowisku.

Viola Davis chce walczyć z zombie

Viola Davis zdradziła IndieWire:

Jest wiele rzeczy, których jeszcze nie zrobiłam w mojej karierze. Chciałabym zagrać w filmie o zombie. [...] Chcę coś w stylu Train to Busan. Moją wersję Train to Busan. Chcę walczyć z zombie. To właśnie to, co chciałabym zrobić.

Train to Busan, znany również pod nazwą Zombie Express czy Busanhaeng, to koreański thriller z 2016 roku. Fabuła opowiada o tym, jak pasażerowie pociągu jadącego z Seulu do Busan próbują przetrwać nagły wybuch epidemii zamieniającej ludzi w zombie. W głównych rolach wystąpili między innymi Yoo Gong i Ma Dong-seok.