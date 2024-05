Vision powróci we własnym serialu. Znamy showrunnera i termin premiery na Disney+

fot. Marvel Studios

Serial o Visionie wciąż znajduje się w produkcji i właśnie trafił w nowe ręce. Jak podaje Variety Marvel zatrudnił Terry’ego Matalasa, aby objął stery nad serialem i pełnił funkcję showrunnera. Matalas wcześniej pracował jako producent wykonawczy Star Trek: Picard, a także scenarzysta serialu 12 małp i MacGyvera z 2016 roku. W głównej roli ponownie zobaczymy Paula Bettany’ego, który ostatni raz miał okazję wcielić się w Visiona w serialu WandaVision z 2021 roku.

Vision - Marvel wybrał twórcę nowego serialu

Niezatytułowany jeszcze serial będzie rozgrywał się po wydarzeniach z pierwszego serialu z MCU. Przypomnijmy, że w WandaVision ukochany Wandy Maximoff został odbudowany jako android o białym wyglądzie, który nie posiadał żadnego wspomnienia ze swojego poprzedniego życia. Scarlet Witch zdołała przywrócić pamięć Visiona i pozwoliła mu zniknąć. Nadchodzący serial zaprezentuje jego dalszą historię i wyjaśni, co działo się z tą postacią przez cały ten czas.

Pierwszy raz o serialu, którego roboczym tytułem było Vision Quest, usłyszeliśmy w październiku 2022 roku. Pierwotnie to Jac Schaefer zaangażowany był w produkcję, ale niedługo później rozpoczął pracę nad spin-offem WandaVision, czyli serialem Agatha All Along z Kathryn Hahn, którego premiera planowana jest na tegoroczny wrzesień.

W maju ubiegłego roku podano, że scenarzystką serialu o Visionie została Eileen Shim. Nie wiadomo, czy pisarka nadal zaangażowana jest w produkcję.

Marvel chce szybko rozpocząć pracę nad swoim nowym serialem. Studio planuje, że Vision zadebiutuje na Disney+ w 2026 roku. Dokładna data premiery nie jest znana.

