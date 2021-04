W aplikacji Discord na iOS-a nie przejrzymy treści dla dorosłych użytkowników

Zdjęcie: Discord

Serwis Discord powstał z myślą o tym, aby ułatwić graczom komunikowanie się w grach, które nie dysponują wbudowanym czatem głosowym, ale szybko przerodził się we wszechstronny serwis społecznościowy zrzeszający najróżniejszych odbiorców. Dziś wykorzystywany jest jako miejsce spotkań osób o podobnych zainteresowaniach, narzędzie do komunikacji biznesowej czy edukacyjnej. Na platformie znajdziemy także serwisy poruszające tematykę skierowaną do pełnoletnich odbiorców. I to ta ostatnia grupa znalazła się na celowniku Apple.

Discord poinformował o zablokowaniu dostępu do serwerów oznaczonych jako NSFW w aplikacji mobilnej na iOS-a. Użytkownicy tego systemu operacyjnego nie będą mogli ich przeglądać ani dołączyć do takiej społeczności.

Przedstawiciele platformy twierdzą, że ruch ten ma zapewnić zgodność usługi ze standardami amerykańskiej ustawy Children's Online Privacy Protection Act oraz wytycznymi Apple App Store. Biorąc jednak pod uwagę fakt, iż restrykcje wpłyną wyłącznie na funkcjonowanie iOS-owej aplikacji, można przypuszczać, że to przedstawiciele Apple naciskali na Discorda w sprawie zablokowania serwerów dla dorosłych. Użytkownicy aplikacji na Androida nadal bez problemu zalogują się do serwerów NSFW.

Na szczęście nowa polityka firmy nie oznacza, że użytkownicy iOS-a całkowicie utracą dostęp do takich serwerów, nadal będą mogli wejść na nie za pośrednictwem webowej odsłony serwisu. Discord nie zamierza także blokować dostępu do wszystkich społeczności, które zawierają treści dla dorosłych, a wyłącznie do tych, które w całości poświęcone są takiej tematyce. Jeśli na jakimś serwerze jedynie część kanałów porusza tematy skategoryzowane jako NSFW, nie zostanie on wycięty z iOS-owe wersji aplikacji.