Kompozytor o Vaianie 2: „Musieli przepisać wszystko od nowa”. Będzie więcej piosenek?

Na początku mieliśmy dostać kontynuację przygód Vaiany w formie serialu. Dopiero z czasem kierownictwo Disneya zmieniło zdanie. Kompozytor Mark Mancina w rozmowie z portalem Screen Rant wyjaśnił, jak bardzo ta decyzja wpłynęła na fabułę i ścieżkę dźwiękową.

Kompozytor o Vaianie 2

Chociaż część muzyki, którą napisaliśmy do serialu i była przeznaczona do innych rzeczy, dostała się do filmu, to nie tak, że wzięliśmy serial i zrobiliśmy z niego film. Musieli przepisać wszystko od nowa.

Kompozytor wyjawił, że piosenek było więcej i niektóre były niemal ukończone, więc możliwe, że Disney później je gdzieś opublikuje:

Ze wszystkich piosenek, które mieliśmy na początku, tylko jedna przetrwała, We’re Back, pierwszy utwór. Napisaliśmy dwie albo trzy kolejne, jedna o tytule Goat, a druga Two Pieces of Me. Były naprawdę dobre, ale nie pasowały już do fabuły. Chociaż niemal je ukończyliśmy, nie wylądowały w filmie. Pewnie w którymś momencie gdzieś je wypuszczą.

Zapytamy, czy zawsze planowano podróż bohaterki do Motufetū, Mancina odpowiedział, że tak, choć z innych powodów niż w filmie. Dodał, że mieli bardzo napięty harmonogram.

Kiedy rok temu zdecydowali się zrobić z tego film, myślałem, że w ciągu dwóch albo trzech tygodni będziemy mieli scenariusz i wtedy zaczniemy pracę. Nie dostaliśmy filmu do maja. Mieliśmy tylko 5 miesięcy, by skończyć naszą pracę. To był naprawdę napięty harmonogram.

Vaianę 2 można aktualnie obejrzeć w kinie. Seanse w Polsce wystartowały 27 listopada 2024 roku.

Szalone teorie z bajek Disneya i Pixara

